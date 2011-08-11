Полиция заявляет, что беспорядки и грабежи в Лондоне удалось прекратить

Ситуация в британской столице и ряде других крупных городов, которые с начала минувшей недели были охвачены массовыми беспорядками и грабежами магазинов, стабилизировалась - минувшая ночь прошла без серьезных происшествий. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей полиции.

Теперь основные события переместились в суды, которые в экстренном порядке и в круглосуточном режиме рассматривают дела сотен арестованных участников беспорядков.

Массированное патрулирование улиц силами полиции дало свои результаты: в ночь со среды на четверг не было зарегистрировано случаев мародерства и поджогов. Хотя отдельные стычки между силами правопорядка и группами молодых людей в масках имели место, количество участвовавших в них хулиганов исчислялось десятками, а не сотнями, как в предыдущие ночи. Таким образом, массовых арестов минувшей ночью удалось избежать.

Между тем возникший в последние дни социально-политический кризис станет предметом обсуждения на открывающейся сегодня по инициативе премьер-министра Дэвида КЭМЕРОНА чрезвычайной сессии британского парламента. Депутаты Палаты общин будут обсуждать меры по усилению режима охраны правопорядка, а также шаги, призванные предотвратить повторение подобных волнений в будущем. Ожидается, что депутаты от оппозиции и даже правящей коалиции призовут правительство пересмотреть решение о сокращении на полмиллиарда фунтов ассигнований на нужды полиции. Ряд депутатов также считает, что следует уменьшить масштабы сокращения социальных расходов, что, по их мнению, привело к обострению ситуации в бедных кварталах крупных городов.

На интернет-сайт британского правительство поступает множество сообщений от граждан, в которых они высказываются за ужесточение мер в отношении тех, кто участвует в стычках с полицией и покушается на чужую собственность. Более 90 тыс. человек поддержали размещенную в Интернете петицию правительству, авторы которой предлагают лишать социальных пособий тех, кто был уличен в участии в массовых беспорядках и грабежах. Некоторые граждане предлагают даже вновь ввести смертную казнь. Хотя к участникам нынешних беспорядков это явно не может относиться.

Работники судов Лондона и других городов, охваченных волнениями, переведены на круглосуточный режим работы для рассмотрения дел арестованных по подозрению в участии в грабежах и нападениях на полицейских. Из 805 арестованных в Лондоне 251 человеку уже предъявлены обвинения. В основном это молодые мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, хотя среди них есть девушки и даже дети. Большинство из тех, кто предстанет перед судом, - безработные, однако есть среди них и вполне обеспеченные люди.

Становятся известны подробности о некоторых мародерах. Так, например, у одного из арестованных в Лондоне был конфискован чемодан с дорогими электронными устройствами на сумму около 40 тыс. фунтов (65 тыс. долларов), похищенными из крупного магазина компьютерной и бытовой техники. Другому задержанному, 18-летнему жителю британской столицы уже предъявлено обвинение в краже ювелирных изделий общей стоимостью в 20 тыс. фунтов (32,5 тыс. долларов). Один из его ровесников был уличен в краже двух футболок и оштрафован на 150 фунтов, а 11-летний подросток - в краже мусорного ящика из магазина стоимостью в 50 фунтов.