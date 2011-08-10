ФРС США обещает удерживать ключевую ставку на минимальной отметке

Федеральная резервная система США во вторник заявила, что будет удерживать ключевую ставку на уровне около нуля по меньшей мере еще два года, а также обсудит новые меры поддержания роста, сообщает Reuters.

Как сообщает агентство, центробанк пообещал сохранять ключевую ставку на минимальной отметке до середины 2013 года и решил обдумать возможность применения новых инструментов в помощь росту.

"Комитет в настоящее время считает, что экономическая обстановка - включая низкий уровень потребления и подавленный прогноз инфляции в среднесрочный период - вероятно, послужат основанием для экстремально низкого уровня ставки по федеральным фондам по меньшей мере до 2013 года", - говорится в заявлении ФРС.

"Это заявление крайне негативно в плане экономического прогноза, - сказал Омар ЭЗИНЕР из Commonwealth Foreign Exchange. - Привязав экстраординарно низкую ставку к дате в отдаленном будущем, ФРС фактически признала, что, по их мнению, нынешняя слабость продлится намного дольше, чем ожидалось ранее".

Финансовые рынки, которые ждали от центробанка поддержки после обвала в последние восемь дней, были обрадованы новостью. Индекс Dow завершил торги ростом на 4%, доллар снизился. Однако учитывая слабый прогноз, аналитики сомневаются, что это ралли продлится долго.