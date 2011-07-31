Число жертв крушения катера в Москве может вырасти до 9
09:21, 31 июля 2011Мир
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При столкновении спаслись семеро
Число погибших при крушении катера на Москве-реке может достигать девяти.
Семь тел, в том числе капитана, уже подняты на поверхность. Два человека числятся пропавшими без вести, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте происшествия.
По данным МЧС, частный прогулочный катер в ночь на воскресенье (00.58) столкнулся с баржей. В результате катер затонул, спаслись семь человек.
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