Число жертв крушения катера в Москве может вырасти до 9

Число погибших при крушении катера на Москве-реке может достигать девяти.

Семь тел, в том числе капитана, уже подняты на поверхность. Два человека числятся пропавшими без вести, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте происшествия.

По данным МЧС, частный прогулочный катер в ночь на воскресенье (00.58) столкнулся с баржей. В результате катер затонул, спаслись семь человек.