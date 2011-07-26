В США представлена новая стратегия борьбы с оргпреступностью

Администрация президента США представила в понедельник новую стратегию борьбы с международной организованной преступностью, сообщает Радио Свобода.

В документе говорится о необходимости введения санкций против лиц, подозреваемых в связях с криминалитетом из республик бывшего Советского Союза, Японии, Мексики и Италии. "Беспрецедентным" назвал рост их активности за последние 15 лет советник президента США по вопросам внутренней безопасности Джон Бреннан.

Подчеркивается, что новая стратегия поможет более эффективному исполнению американских законов, нацеленных на ослабление финансового могущества преступных сетей по всему миру.