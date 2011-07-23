Очевидцы бойни под Осло: подростки кричали, убийца добивал раненых

Показания очевидцев бойни в молодежном лагере на острове Утойя под Осло, которые чудом остались в живых, дали возможность составить хронику трагедии 22 июля, которую приводит ТСН.

Жестокая "охота" на подростков продолжалась около двух часов. Первые выстрелы прозвучали приблизительно в 17:00 по местному времени - через некоторое время после взрыва в Осло, который унес жизни 7 человек.

В это время на острове находилось почти 560 человек, в основном молодежь от 14 до 20 лет - участники летнего лагеря молодежной организации правящей Норвежской рабочей партии. По последним данным, 85 из них погибли. Более двух десятков находятся в больницах в тяжелом состоянии.

По словам нескольких очевидцев, высокий блондин подзывал к себе жертв, говоря, что имеет определенную важную информацию.

"Иди сюда, у меня есть важная информация, не бойся", - именно такие слова убийцы передала 15-летняя Элиза. Девушка лежала на земле в нескольких шагах от стрелка, настолько близко, что слышала его прерывистое дыхание.

"Люди бегали, как сумасшедшие. Он продолжал стрелять", - рассказала девушка.

По словам 21-летнего Адриана, который получил ранение в плечо, убийца бил ногами всех, чтобы проверить, живы ли люди. "Когда убийца начал стрелять рядом со мной, я лег ничком и притворился мертвым", - вспомнил юноша.

16-летняя девушка, которая не захотела называть своего имени, подтвердила его слова. "Я видела, как мальчик лежал на спине. Он стонал и плакал, пока он (убийца) не подошел к нему и не выстрелил еще раз", - сказала она.

В панике люди пытались спастись, прятались под кроватями, выскакивали из окон и прыгали в воду.

"Это был настоящий хаос, люди прыгали в воду, чтобы доплыть к материку", - рассказал один из очевидцев. Однако нападающий продолжал расстреливать людей и в воде, которая была окрашивающейся кровью.

"Он медленно передвигался по острову и стрелял в каждого, кто оказывался на его пути. На удивление, при этом он выглядел очень спокойным", - вспомнил другой очевидец событий.

Одной девушке и ее другу все же удалось доплыть до противоположного берега, преодолев расстояние более 700 метров. Их подобрала лодка.

"Я не могу пролить ни одной слезы. Я не могу поверить, что сегодня я чуть не погибла, что меня не догнали и не убили", - написала спасшаяся в своем блоге.

"Мы убегали. Самым худшим было то, что мы знали, что он одет в форму полицейского. Кому нам было верить? Если бы мы позвонили по телефону в полицию, а нам на помощь прибыл бы такой же тип? Мы все же вызвали полицейских. Но они потратили много времени", - прибавила девушка.

Многие очевидцы выразили уверенность, что нападающий был не один. "Я абсолютно уверен, что стреляли из двух разных мест одновременно", - сказал юноша по фамилии Росет.

По словам очевидцев, соучастник был одет в полицейскую форму, ростом он был около 180 сантиметров, с густыми темными волосами, выглядел как типичный норвежец. В правой руке держал пистолет, а за спиной еще и ружье.

"Я повернулся и побежал. Я видел, как они расстреливали людей. 15 и 15 были убиты - рядами. Мы думали, что нам тоже конец. Многие звонили по телефону домой родителям, чтобы попрощаться", - рассказал Александр Ставдал.

Кадры с места происшествия, на которых видно, что везде на острове лежат десятки тел молодых людей, вызвали у норвежцев шок. "Я видела, как люди прыгали в воду, около 50 человек плылы к берегу. Люди кричали, их бросало в озноб, они были напуганы. Им было от 14 до 19 лет", - рассказала жительница поселка на материке вблизи острова 42-летняя Анита Лиен.

Норвежские полицейские прибыли на место трагедии лишь около 19:00. По подозрению в преступлении был задержан 32-летний норвежец Андерс Беринг Брейвик. По словам полицейских, он, "вне всяких сомнений", связан с взрывом в Осло.

Полиция продолжает поиск пострадавших. В небе над озером Тюрифьорд, где расположен остров, курсируют спасательные вертолеты, на территории лагеря работают десятки медицинских бригад, а в прибрежных водах ходят катера береговой охраны.

Общее количество жертв двух терактов сейчас составляет 92 человека. Десятки получили ранения. Премьер-министр страны заявил, что более страшной трагедии в Норвегии не было со времен Второй мировой войны.