Полиция Норвегии ищет сообщников исполнителя теракта

Андерс Беринг Брейвик, расстрелявший участников молодежного форума на острове Утёйа в минувшую пятницу, мог иметь сообщников.

Эта версия в настоящее время проверяется следствием, сообщила столичная полиция.

Информация о возможном сообщнике появилась по результатам показаний отдельных очевидцев, считающих, что выстрелы раздавались из разных мест. В то же время уже известно, что преступник имел несколько видов оружия.

Очевидцы рассказывают, что мужчина в полицейской форме подзывал к себе молодых людей, после чего открывал по ним огонь. "Он стрелял и стрелял. Люди разбегались, как сумасшедшие. Потом он начал стрелять по тем, кто был в воде", - цитирует 15-летнюю свидетельницу событий газета "Верденс ганг".

ICTV