Россияне включили Беларусь и Украину в список внешних угроз (опрос)

Фонд "Общественное мнение" обнародовал результаты соцопроса, в ходе которого россияне определили страны, на их взгляд, представляющие для России угрозу.

Самым главным врагом россияне по-прежнему считают Америку. США заняли первое место с 26% голосов. На втором месте в списке внешних угроз оказался Китай, которого посчитали геополитическим соперником 13% россиян. Замыкает тройку Грузия - 5% опрошенных. Четвертое место с 3% досталось Японии. А на пятое место попала Беларусь: страной-врагом ее обозначили 2% респондентов.

Представители фонда отмечают, что в списке, хоть и не в пятерке, в этом году появилась и Украина. Зато, по их словам, тех, кто среди внешних врагов называл Чечню, за эти годы стало значительно меньше.

В 2000 году топ-5 стран-врагов составили США (21%), Афганистан (13%), Китай (8%), Иран (4%) и Ирак (4%).