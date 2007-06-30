Занимательная география: дорога из Киева в Брюссель лежит через Ялту

Четвертый саммит Ялтинской Европейской Стратегии (YES) завершил сегодня свою работу в Ялте.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая с заключительной речью, украинский бизнесмен и основатель YES Виктор ПИНЧУК отметил высокий уровень участников нынешнего саммита.

В.ПИНЧУК напомнил, что в саммите ринимали участие экс-президенты США Билл КЛИНТОН и Польши Александр КВАСЬНЕВСКИЙ, экс-канцлер Германии Герхард ШРЕДЕР, посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН. Кроме того, участников приветствовал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, напомнил бизнесмен.

По его словам, саммит был не только стимулирующим, но и очень продуктивным. «Теперь дорога из Киева в Брюссель лежит через Ялту», - пошутил основатель В.ПИНЧУК.

Он также сообщил, что в сентябре этого года будет работать летний Университет для европейских лидеров. Кроме того, будут проведены ряд важных встреч, которые, как и саммит YES, направлены на создание успешной и благополучной Украины.

Справка УНИАН. Ялтинская Европейская Стратегия – независимая международная организация, объединившая представителей бизнес-кругов, интеллектуальной элиты, ученых и журналистов в Украине и за рубежом с целью содействия сближению Украины с Европейским Союзом. В нынешнем году саммит стартовал 28 июня в Киеве, 29-30 июня он проходил в Ливадии (Большая Ялта), собрав более 170 участников, среди которых политики, общественные деятели, бизнесмены из стран ЕС, США, России и Украины.

YES была основана в 2004 году украинским бизнесменом и общественным деятелем В.ПИНЧУКОМ.