Знаменитого певца, вероятно, расстреляли по ошибке

Полиция Гватемалы задержала двух человек, подозреваемых в участии в убийстве известного в Латинской Америке певца и композитора Факундо Кабраля, сообщает AFP.

9 июля Кабраль по дороге из гостиницы в аэропорт попал под обстрел из автоматов и скончался на месте.

По одной из ранних версий, озвученных правоохранительными органами, на машину, в которой ехал исполнитель, могли напасть с целью ограбления, напоминает Лента.ру. Теперь официальные лица также предполагают, что Кабраля могли перепутать с бизнесменом из Никарагуа, Энри Фариной, по инициативе которого Кабраль дал концерт в Гватемале.

Факундо Кабраль родился в Аргентине в 1937 году. С 1970-х годов он один из самых известных в Латинской Америке авторов-исполнителей.