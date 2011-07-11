Генпрокуратура РФ: Затонувший в Татарстане теплоход был перегружен

Затонувший в Татарстане теплоход был перегружен, сообщили УНИАН в Генеральной прокуратуре России.

«Установлено, что в ходе рейса, который выполнял двухпалубный теплоход «Булгария», было допущено множество нарушений. Теплоход прослужил 56 лет. Капремонт на нем был проведен 30 лет назад, в 1980 году. Лицензия на перевозку пассажиров отсутствовала. Имелась неисправность левого двигателя, допущена перегрузка судна», - говорится в сообщении.

Двухпалубный теплоход «Булгария» имел 140 посадочных мест, однако на его борту находилось как минимум 208 человек. Спасти удалось только 80 человек.

В управлении МЧС РФ по Республике Татарстан сообщили УНИАН, что на 14.40 мск на поверхность подняты тела 42 погибших, из них трое детей, 10 мужчин и 29 женщин.