Медведев поручил найти виновных в гибели теплохода на Волге

Президент России Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с главой Татарстана Рустамом Миннихановым поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим при крушении теплохода "Булгария" на Куйбышевском водохранилище.

Ранее о ходе спасательных работ на Волге президенту доложил глава МЧС России Сергей Шойгу, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Также стало известно, что глава государства поручил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину создать следственную группу для установления причин крушения теплохода и найти виновных в трагедии.

Двухпалубный прогулочный теплоход "Булгария", выполнявший по Волге рейс Казань – Болгар – Казань, затонул в трех километрах от берега на Куйбышевском водохранилище. По данным МЧС, спасти удалось 84 человека из 182 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту судна.