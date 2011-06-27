Сбежавшему "кроту" дали 25 лет вдогонку

Московский окружной военный суд заочно приговорил бывшего полковника Службы внешней разведки России Александра ПОТЕЕВА к 25 годам заключения, признав его виновным в выдаче США 10 разведчиков-нелегалов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, также суд признал А.ПОТЕЕВА государственным изменником и дезертиром, а также лишил его воинского звания «полковник» и наград.

По информации российских СМИ, незадолго до начала визита в Вашингтон Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в июне 2010 года А.ПОТЕЕВ бежал в США. На тот момент он занимал высокий пост - был заместителем начальника американского отдела управления нелегальной разведки СВР.

Как сообщал УНИАН, 10 июня 2010 года американские власти задержали 11 человек по обвинению в работе на российские спецслужбы. 8 июля состоялся суд, на котором обвиняемые частично признали свою вину. Взамен судья приговорила их к срокам, которые они уже отбыли в заключении, и распорядилась немедленно депортировать. На следующий день шпионы прибыли в Вену, где их обменяли на четверых россиян, ранее помилованных Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.