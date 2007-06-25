Европарламент сделал шаг вперед, но дьявол прячется в деталях

Лидеры группы либеральных партий Европарламента говорят, что решение Совета ЕС о принятии изменений к Соглашениям Евросоюза не стало победой какой-то отдельной страны или политического лидера.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе группы партий, так лидеры либералов охарактеризовали решение Совета ЕС, принятое в ночь с 22 на 23 июня.

“Дьявол будет в деталях. Этот шаг – вперед в Европу, но ничья победа” , - цитируется в сообщении лидер парламентских либералов Грэхем УОТСОН (Великобритания).

По его словам, сложности, с которыми встретились лидеры 27-ми стран-членов ЕС еще раз доказали необходимость изменять Соглашения ЕС.

Докладчик в комитете по вопросам конституционных дел от группы либеральных партий Эндрю ДАФФ считает, что Совет ЕС, вынужденный принимать решение единодушно, продемонстрировал себя хуже всего, и теперь Межправительственная конференция вместе с Европарламентом должны улучшить работу глав государств и правительств стран-членов ЕС для того, чтобы Европейский Союз стал сильнее и демократичнее.

Депутат также отметил, что “большим шоком” для него стало решение премьера Великобритании не подписывать Хартию фундаментальных прав, чья единственная цель – “защитить граждан от каких-либо злоупотреблений со стороны национальной власти и власти ЕС”.

Как сообщал УНИАН, 23 июня около 6 утра по киевскому времени Совет ЕС (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС) согласился созвать межправительственную конференцию для проведения переговоров об изменениях к двум основным соглашениям ЕС: Соглашению о Европейском Союзе, подписанном в 1992 году в Маастрихти, и Соглашению о создании Европейского Содружества, подписанном в 1957 году в Риме. Межправительственная конференция должна до конца 2007 года окончательно согласовать и наработать финальный вариант текста изменений, который носит предварительное название Соглашение реформ.

Согласно с мандатом Межправительственной конференции, изменения к Соглашениям ЕС должны опираться на усилении роли национальных парламентов, изменить систему подсчета голосов в Совете министров ЕС, создать должность Верховного представителя Союза и иностранных дел и политики безопасности, который в то же время должен быть вице-президентом Еврокомиссии.

Согласно с мандатом планируется внести изменения в состав Европарламента, Еврокомиссии, усилить роль Президента Еврокомиссии, превратить Совет ЕС в институцию и создать офис Президента, изменить систему 6-месячного президентства в Советах министров ЕС.

В соглашении ЕС также появится перекрестная ссылка на Хартию фундаментальных прав, которая, однако, не будет действовать для Великобритании, которая побаивается усиления ЕС в вопросах социальной защиты.