Британия и Польша тормозят европейскую Конституцию

09:47, 22 июня 2007
Мир
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Ангела МЕРКЕЛЬ Лидеры 27 стран Европейского Союза пока не смогли достичь соглашения по новому проекту европейской конституции.

Как сообщает радио «Свобода», об этом по итогам первого дня проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза заявила Ангела МЕРКЕЛЬ - канцлер Германии, председательствующей в ЕС.

Основные сложности возникают из-за позиций Великобритании и Польши. Лондон выступает против расширения полномочий руководства ЕС, Варшава требует изменить правила голосования в Евросоюзе.

 

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