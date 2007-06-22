Британия и Польша тормозят европейскую Конституцию
09:47, 22 июня 2007Мир
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Лидеры 27 стран Европейского Союза пока не смогли достичь соглашения по новому проекту европейской конституции.
Как сообщает радио «Свобода», об этом по итогам первого дня проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза заявила Ангела МЕРКЕЛЬ - канцлер Германии, председательствующей в ЕС.
Основные сложности возникают из-за позиций Великобритании и Польши. Лондон выступает против расширения полномочий руководства ЕС, Варшава требует изменить правила голосования в Евросоюзе.
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