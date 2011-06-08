В белорусских магазинах исчезли сигареты

Белорусские граждане не могут запастись сигаретами в преддверии подорожания. Со среды две трети наименований сигарет дорожают в Белоруссии от 30 до 60%.

Как передают корреспонденты РИА Новости, на прилавках магазинов в основном остались сигареты дешевого сегмента - "Прима", "Астра", "Минск", "Премьер". Сигарет более дорогого сегмента на прилавках практически нет. Такая ситуация продолжается около недели.

Как рассказал РИА Новости товаровед одного из универсамов, сигареты элитных сортов белорусского производства, а также импортные сигареты, магазины продавали из имеющихся складских остатков.

Дорогие сигареты отсутствуют в ресторанах, кафе и барах. В районных центрах такие же сложности с сигаретами, как и в белорусской столице.