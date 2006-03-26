Кинах: Украина не будет менять курс
12:40, 26 марта 2006Мир
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Украина необратимо выбрала стратегию евроатлантической интеграции
Украина необратимо выбрала стратегию евроатлантической интеграции и не будет ее менять.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Анатолий КИНАХ в интервью журналистам в Киеве.
По его словам, государство будет делать все, чтобы люди знали правду о НАТО и чтобы не допустить формирования у граждан негативных стереотипов об этой организации.
«НАТО в современных условиях – это система безопасности, система, позволяющая укреплять демократические ценности, вместе бороться с такими явлениями как международный терроризм, техногенные ситуации, наркобизнес, незаконная миграция», - подчеркнул А.КИНАХ.
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