Кинах: Украина не будет менять курс

Украина необратимо выбрала стратегию евроатлантической интеграции и не будет ее менять.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Анатолий КИНАХ в интервью журналистам в Киеве.

По его словам, государство будет делать все, чтобы люди знали правду о НАТО и чтобы не допустить формирования у граждан негативных стереотипов об этой организации.

«НАТО в современных условиях – это система безопасности, система, позволяющая укреплять демократические ценности, вместе бороться с такими явлениями как международный терроризм, техногенные ситуации, наркобизнес, незаконная миграция», - подчеркнул А.КИНАХ.