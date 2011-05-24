Лидеры ЕНП заявляют, что арест Тимошенко - акт произвола

Президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС, представитель Группы ЕНП в Европейском Парламенте во внешних делах Элмар БРОК (ХДС) и представитель Группы ЕНП в Подкомитете Европейского Парламента по вопросам безопасности и обороны Михаэль ГАЛЕР (ХДС) решительно осуждают действия власти по уголовному преследованию лидера партии "Батькивщина" Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ЕНП

"Арест Юлии ТИМОШЕНКО – это акт произвола, который является продолжением односторонних действий украинского правосудия, направленных против оппозиции. Единственной целью этих действий является препятствие деятельности и запугивание украинской оппозиции", - говорится в заявлении В.МАРТЕНСА, Э.БРОКА и М.ГАЛЕРА.

При этом подписанты заявления требуют немедленно освободить Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 мая, в Генеральной прокуратуре Украины по прибытии туда Ю.ТИМОШЕНКО было сконцентрировано большое количество сотрудников правоохранительных органов.

По словам пресс-секретаря лидера «Батькивщины» Марины СОРОКИ, «впервые за все время, когда Ю.ТИМОШЕНКО принимает участие в следственных действиях, в здании Главного следственного управления ГПУ введен беспрецедентный режим охраны. В коридоре возле кабинета, в котором проходят следственные действия при участии Ю.ТИМОШЕНКО, находится от 25 до 30 сотрудников правоохранительных органов в масках, якобы подразделение «Сокол».

По ее словам, заблокированы оба выхода в коридоре. Во дворе Генпрокуратуры стоит специальный автомобиль для перевозки задержанных, возле которого - где-то пять человек в камуфляжной форме, в масках и с щитами.

По информации Генеральной прокуратуры, 23 мая Печерским районным судом города Киева было вынесено постановление о задержании и доставке лидера партии "Батькивщина" Ю.ТИМОШЕНКО в суд для решения вопроса о возможности избрания меры пресечения в виде взятия под стражу. В ГПУ отмечают, что решение основывается на том, что обвиняемая на протяжении длительного времени уклоняется от досудебного следствия и препятствует выполнению с ней следственных действий.

Однако, отмечается в сообщении ГПУ, учитывая, что сегодня Ю.ТИМОШЕНКО вместе с защитником Сергеем ВЛАСЕНКО появилась на допрос в Главное следственное управление ГПУ, вопрос о возможности избрания меры пресечения в виде взятия под стражу следователем пока еще не решен.

Недавно первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заверил, что на сегодняшний день причин и необходимости в аресте экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО нет. «Фактически сегодня следственные действия закончены, и необходимости в аресте ТИМОШЕНКО следствие не видит. И я надеюсь, на протяжении часа они будут завершены, и она покинет здание Генпрокуратуры», - сказал Р.КУЗЬМИН.