США наложили санкции на президента Сирии и еще шесть человек

Правительство Соединенных Штатов наложило санкции на президента Сирии Башара Асада за нарушения прав человека.

Министерство финансов заморозило все счета и активы самого Б.Асада и еще шести официальных лиц: вице-президента страны Фарука аль-Шара, премьер-министра Адель Сафара, министра внутренних дел Мухаммада Ибрагим аль-Шаара, министра обороны Али Хабиба, главу военной разведки Абдула Фатах Кудсийю и директора управления политической безопасности Мухаммеда Диб Зайтуна.

Санкции подразумевают также, что американским гражданам и компаниям запрещено совершать сделки с этими лицами. Подобные меры впервые направлены непосредственно на сирийского лидера за жестокое подавление демонстраций, передает Associated Press.

С марта в Сирии проходят масштабные акции протеста, которые жестоко подавляются властями, несмотря на многочисленные жертвы - по данным правозащитников, погибло около 500 человек.