Рейтинг популярности Буша побил все рекорды

Рейтинг популярности Джорджа Буша в качестве президента США упал до рекордно низкого уровня. Такие данные были обнародованы в среду по результатам социологического опроса, проведенного телеканалом NBC News и изданием The Wall Street Journal, респондентами которого стали 1008 совершеннолетних американцев, сообщает РИА Новостисо ссылкой на Рейтер.

Лишь 29% респондентов в ходе опроса выразили одобрение работой действующего президента США. По сравнению с данными аналогичного исследования от апреля 2007 года рейтинг популярности Буша снизился на 6%. Новый результат стал самым низким за всю историю проведения подобных опросов.

Как полагают эксперты, падение рейтинга действующего президента США в первую очередь связано с трениями внутри Республиканской партии, возникшими между Бушем и его коллегами по партии из-за отношения к предложенному президентом проекту миграционной реформы. Руководство партии объявило о поддержке проекта, в то время как консервативно настроенные республиканцы недовольны этой инициативой президента.

Американцы недовольны работой не только Белого дома, но и законодательных органов власти - сената и палаты представителей, отмечает агентство. Полностью их работой удовлетворены лишь 23% респондентов - на 8% меньше, чем в апреле 2007 года. 48% американцев считают, что страна движется в неправильном направлении. И лишь 19% респондентов заявили, что довольны внешней и внутренней политикой США.