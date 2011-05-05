Умер последний ветеран Первой мировой войны

В Австралии в возрасте 110 лет скончался последний из известных участников боевых действий во время Первой мировой войны - Клод Стэнли Шуль (Claude Stanley Choules), сообщает Associated Press.

Шуль считался также последним из ветеранов, которые воевали в обеих мировых войнах.

Ветеран умер в четверг, 5 мая, в доме для престарелых в городе Перт. На момент смерти он считался самым старым жителем Австралии и входил в десятку старейших жителей мира.

Клод Шуль родился в Великобритании в 1901 году. Он начал службу в ВМС Великобритании в 1916 году и принял участие в Первой мировой войне.

В 1926 году Шуль был отправлен в Австралию в качестве инструктора. Позже он остался в этой стране и служил в австралийском военно-морском флоте. В составе ВМС Австралии Шуль воевал во Второй мировой войне.

Он оставил военную службу в 1956 году и жил в Австралии. Шуль был женат; у него и его жены, которая умерла раньше его, - трое детей, 11 внуков и 22 правнука. В возрасте 108 лет ветеран опубликовал книгу.

После смерти в феврале 2011 года ветерана Первой мировой войны американца Фрэнка Баклса Клод Шуль и уроженка Великобритании Флоренс Грин считались самыми старыми ветеранами Первой мировой войны. Однако только Шуль был участником боевых действий, замечает Лента.ру.