ООН выражает беспокойство действиями властей в Сирии

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что глубоко обеспокоен событиями в Сирии, где власти страны применяют танки для разгона демонстрантов, сообщает Би-би-си.

Ранее сирийское правительство объявило, что армии удалось подавить беспорядки и "восстановить спокойствие".

В заявлении, переданном официальным информационным агентством, говорится, что по просьбе граждан войска были введены в ряд городов для борьбы с "вооруженными экстремистами".