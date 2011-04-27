ООН выражает беспокойство действиями властей в Сирии
02:21, 27 апреля 2011Мир
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Заявил Генеральный секретарь
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что глубоко обеспокоен событиями в Сирии, где власти страны применяют танки для разгона демонстрантов, сообщает Би-би-си.
Ранее сирийское правительство объявило, что армии удалось подавить беспорядки и "восстановить спокойствие".
В заявлении, переданном официальным информационным агентством, говорится, что по просьбе граждан войска были введены в ряд городов для борьбы с "вооруженными экстремистами".
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