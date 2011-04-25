Самолеты НАТО разбомбили три здания на территории резиденции Каддафи

Самолеты НАТО сегодня утром разбомбили три здания на территории резиденции ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ.

В результате авиационного удара сил НАТО по Триполи нанесен значительный урон комплексу, в котором находится резиденция, передает Би-Би-Си.

Агентство Рейтер передает со ссылкой на неназванную сотрудницу пресс-службы М.КАДДАФИ, что авиаудары разрушили здание, где проводятся правительственные заседания. Согласно ее информации, ранения получили 45 человек, 15 из которых - серьезные. Эти данные пока не подтверждаются из независимых источников.

Представители ливийский властей считают, что удар был попыткой покушения на жизнь М.КАДДАФИ.

После взрывов на полчаса прекратили вещание три ливийские телекомпании - "Джамахирия", "Шабабия" и Ливийское государственное телевидение.

Как передают находящиеся в ливийской столице журналисты, взрывы стали одними из самых сильных за последнее время.

С февраля этого года в Ливии продолжается противостояние между правительственными силами, лояльными полковнику М.КАДДАФИ, и вооруженными оппозиционерами, требующими его ухода.

Тем временем в воскресенье войска М.КАДДАФИ продолжили обстрел Мисраты – единственного крупного населенного пункта на западе страны, остающегося под контролем повстанцев. В течение дня, согласно сообщениям, здесь погибли по меньшей мере шесть человек; обстрелу подвергся центр города и три жилых района.

Ранее представители М.КАДДАФИ заявили, что правительственные войска приостанавливают обстрелы с тем, чтобы лидеры местных племен договорились с повстанцами о разрешении конфликта.

Вместе с тем, представители ливийской оппозиции называют такие заявления официального Триполи "грязными играми" властей, призванными посеять вражду среди противников режима.

По данным правозащитников, в Мисрате погибли уже более тысячи человек, намного больше получили ранения. Корабли с пострадавшими постоянно отправляются в Бенгази – главный город оппозиции.

В воскресенье также стало известно, что Кувейт решил оказать финансовую поддержку противникам М.КАДДАФИ и направить им 50 млн. динаров (180 млн. долларов).