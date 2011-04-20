Путин прозрел: оказывается, слабым добрые советы дают не просто так

Советы со стороны слабым государствам ведут к вмешательству во внутренние дела.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, выступая с отчетом о работе правительства в 2010 году перед Госдумой РФ.

«Экономическая и государственная немощь, неустойчивость к внешним шокам неизбежно оборачиваются угрозой для национального суверенитета. И все мы с вами прекрасно понимаем, будем откровенны: в современном мире, если ты слаб, обязательно найдется кто-то, кто захочет приехать или прилететь и посоветовать, в какую сторону двигаться, какую политику проводить, какой путь выбирать для своего собственного развития», - сказал В.ПУТИН.

«Такие с виду вполне доброжелательные, ненавязчивые советы, в общем-то, казались и неплохи, но за ними, на самом деле, стоит грубый диктат и вмешательство во внутренние дела суверенных государств. И все мы это прекрасно с вами понимаем», - подчеркнул В.ПУТИН.

Он считает, что надо быть самостоятельными, сильными и проводить политику, отвечающую интересам граждан своей собственной страны.

По словам российского премьера, мировая экономика постепенно восстанавливается, но последствия кризиса оказались настолько серьезными, что они ведут к социальному напряжению во многих государствах и целых регионах мира.