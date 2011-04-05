Украина близка к согласованию спорных вопросов с Евросоюзом

Украина близка к решению проблем по вступлению в зону свободной торговли с Европейским Союзом.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом говорилось в Брюсселе, где 4-8 апреля проходит 16-й раунд переговоров относительно создания зоны свободной торговли Украина-ЕС.

Как отмечается в сообщении, есть желание обеих сторон найти точки пересечения интересов и решать проблемные вопросы. Несмотря на то, что в некоторых позициях приходится идти на уступки, выгода для Украины от присоединения к зоне свободной торговли будет намного больше, отмечают в КМУ.

Согласно сообщению, украинская делегация, которую на переговорах возглавляет заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ, обсудит ряд важных вопросов по устранению существующих препятствий и недоработок.

В частности, во время раунда состоится дальнейшее обсуждение положений будущей зоны свободной торговли Украина-ЕС относительно сферы услуг, устойчивого развития и торговли, энергетических вопросов, тарифного предложения. Также стороны обсудят вопросы санитарных и фитосанитарных мер, прав интеллектуальной собственности, географических указаний. Рассмотрят переговорщики и вопросы инструментов торговой защиты, правила происхождения товаров, таможенного сотрудничества, технических барьеров в торговле.

Вместе с тем в сообщении отмечается, что «торговое направление» Украины не ограничивается только европейскими координатами. В частности, продолжается наращивание объемов торговли с Российской Федерацией. На сегодня перед украинцами стоит еще одна важная задача: найти такую форму взаимоотношений с Таможенным союзом России и Казахстана, которая бы позволила одновременно развивать торговлю со странами СНГ и реализовывать стратегический курс на евроинтеграцию, отмечается в сообщении.