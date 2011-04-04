Похищенного в Украине палестинца обвинили в связях с террористами

Прокуратура Израиля предъявила сегодня официальные обвинения палестинскому инженеру, который в феврале пропал в Украине, а затем оказался в израильской тюрьме, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт газеты "Гаарец".

Содержание статей обвинения, зачитанных в окружном суде Беер-Шевы, власти не разглашают. Издание предполагает, что 42-летнему Дирару АБУСИСИ, одному из руководителей единственной в секторе Газа электростанции, инкриминируются причастность к террористической организации и содействие в производстве оружия.

Израильские официальные лица говорят лишь то, что Д.АБУСИСИ входит в движение ХАМАС, правящее в палестинском анклаве. По их словам, на допросах он дает ценные показания.

На прошлой неделе палестинец впервые появился в суде в присутствии журналистов, которые получили возможность задать ему несколько вопросов. Д.АБУСИСИ тогда подтвердил, что его вывезли в Израиль с территории Украины и сейчас допрашивают, в том числе, о Гиладе ШАЛИТЕ, израильском солдате, который в 2006 году попал в плен к боевиками сектора Газа. Он утверждает, что никак не связан с движением ХАМАС, которое в Израиле и странах Запада включено в списки террористических организаций.

По утверждению родственников, Д.АБУСИСИ, претендовавший на получение гражданства Украины, пропал в ночь на 19 февраля, когда ехал на поезде из Харькова в Киев. Его жена-украинка Вероника АБУСИСИ обвинила в похищении супруга израильскую разведку "Моссад". Правоохранительные органы Украины настаивают на своей непричастности к исчезновению палестинца и запросили объяснения у израильской стороны.

Арест и содержание под стражей палестинца премьер-министр Израиля Биньямин НЕТАНЬЯХУ ранее назвал "абсолютно законными".