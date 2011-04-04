В Конго разбился самолет миссии ООН

По последним данным, 16 человек погибли в результате крушения самолета миссии ООН в аэропорту столицы Демократической Республики Конго (ДРК) городе Киншасе, сообщает Newsruсо ссылкой на AFP. По данным агентства, самолет разбился в понедельник во второй половине дня при заходе на посадку. На месте крушения ведутся поисково-спасательные работы.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, во время снижения лайнера в районе аэропорта шел сильный дождь.

Другие подробности инцидента пока не уточняются. Возможная причина авиакатастрофы, а также точное число находившихся на борту лиц и их гражданство не сообщаются. Не указан даже типа разбившегося самолета, передает РИА "Новости".