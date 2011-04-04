Назарбаев побеждает на выборах Президента Казахстана

Действующий Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ лидирует на состоявшихся в воскресенье президентских выборах с 95,5% голосов.

Как передает РИА «Новости», такие предварительные данные озвучил сегодня ЦИК республики.

"На основе оперативных данных, полученных от избирательных комиссий, к настоящему моменту голоса распределились следующим образом: за (Жамбыла) АХМАТБЕКОВА - 1,4%, (Мэлса) ЕЛИУСИЗОВА - 1,2%, за (Гани) КАСЫМОВА - 1,9%, за НАЗАРБАЕВА - 95,5% избирателей", - сообщил на брифинге в Астане глава Центризбиркома Куандык ТУРГАНКУЛОВ.

Он подчеркнул, что эти данные "не окончательные, а предварительные". "Так как протоколы территориальных избирательных комиссий к нам только начали поступать, (на их обработку) выборным законодательством отводится двухдневный срок", - пояснил он.

Н.НАЗАРБАЕВ находится у власти более 20 лет. Выступая с ежегодным посланием народу страны в январе 2011 года, он заявил, что, если позволят здоровье и силы, готов работать на своем посту столько, сколько это будет нужно народу. По Конституции, президентские выборы должны были пройти в Казахстане в 2012 году. Однако парламент республики в январе 2011 года принял конституционные поправки, предполагавшие проведение референдума о продлении президентских полномочий Н.НАЗАРБАЕВА до 2020 года без выборов. Глава государства не подписал этот закон и направил его в Конституционный совет, который 31 января признал его не соответствующим Конституции. После этого Н.НАЗАРБАЕВ назначил досрочные президентские выборы.