США прекратили участие в военной операции в Ливии

Вооруженные силы США прекращают непосредственное участие в военной операции в Ливии - завершение миссии будет возложено на Великобританию, Францию и других союзников по НАТО. Об этом сообщили министр обороны США Роберт Гейтс и глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США адмирал Майкл Маллен, передает Associated Press.

По словам главы Пентагона, с сегодняшнего дня Военно-воздушные силы США прекратят авиаудары по военным объектам в Ливии. Также будет прекращен запуск крылатых ракет "Томагавк" с американских эсминцев и подводных лодок, находящихся у побережья Ливии в Средиземном море. В то же время пока решено не отзывать корабли из зоны операции на тот случай, если силам НАТО еще потребуется военная поддержка, сообщает РосБизнесКонсалтинг.