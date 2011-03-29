Премьер Японии: Ситуация на «Фукусима-1» остается непредсказуемой

Правительство Японии по-прежнему находится «в состоянии максимальной готовности» в связи с кризисом на АЭС «Фукусима-1».

Об этом, как сообщает радио «Свобода»,сегодня в японском парламенте заявил премьер-министр страны Наото КАН. Он добавил, что ситуация на станции «продолжает быть непредсказуемой».

На АЭС «Фукусима-1» продолжаются действия по восстановлению системы охлаждения, но утечка радиоактивных веществ еще не прекращена полностью. В понедельник власть заявила о выявлении плутония в почве рядом с аварийным объектом.

АЭС «Фукусима-1» подверглась значительным повреждениям в результате землетрясения и цунами 11 марта. Вследствие стихийного бедствия в Японии погибли, по меньшей мере, 11 тысяч человек, тысячи исчезли без вести.