Премьер-министр Португалии подал в отставку

Премьер-министр Португалии Жозе СОКРАТЕШ вчера вечером подал в отставку после того, как парламент страны большинством голосов отклонил очередной план антикризисных мер, предложенный правительством.

"Сегодня оппозиционные партии лишили правительство любой возможности продолжать руководить страной. Я только что представил мою отставку Президенту Республики", - заявил Ж.СОКРАТЕШ, обращаясь к нации в прямом эфире по португальскому телевидению, передает РИА «Новости».

По его словам, нынешнего политического кризиса можно было избежать. "Возможно, кто-то думает, что добился сегодня победы в этой политической игре... Нет, сегодня страна проиграла, никто не выиграл (после отставки)", - отметил он.

По мнению Ж.СОКРАТЕША, оппозиционные партии практически "заблокировали страну". "Безответственность одержала победу над национальными интересами и чувством государственного долга. Политический кризис можно было разрешить, если бы на то была воля партий", - добавил он.

Отставка премьер-министра ожидалась, поскольку накануне он сам заявил, что оставит свой пост, если новые меры экономии и выхода из кризиса не будут приняты. Среди предложенных мер - очередное сокращение пенсий и социальных выплат и очередное увеличение налогов. Правительство рассчитывало этими мерами сократить бюджетный дефицит на 3,7% в 2012 и 2013 годах.

Ни одна партия, кроме правящей Социалистической партии, имеющей 97 депутатских мандатов из 230-ти, не поддержала план.

Отставка премьер-министра неминуемо ведет к созыву внеочередных парламентских выборов в ближайшие три месяца и к возможной необходимости срочной финансовой помощи со стороны Евросоюза. По мнению ряда экспертов, эта помощь может составить от 60 до 80 млрд. евро.