Оппозиционные ливийские СМИ сообщили о гибели сына Каддафи

На сайтах ливийской и египетской оппозиции и в ряде других арабских СМИ появилась информация о гибели Хамиса аль-КАДДАФИ - сына ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ и руководителя одного из наиболее боеспособных и верных ему спецподразделений армии.

Ссылаясь на эти источники, агентства передают, что 32-летний Хамис скончался в госпитале в Триполи, сообщает NEWSru.

По их информации, сын М.КАДДАФИ получил тяжелые ранения в субботу в результате самоубийственной атаки пилота ливийских ВВС Мохаммеда МУХТАРА. Пилот получил приказ бомбить район Адждабии, но изменил курс, направив свой истребитель на военную базу Баб-эль-Азизия. Он врезался прямо в укрепленное здание, где находился сын М.КАДДАФИ.