Россия готова трудоустроить японцев в Сибири и на Дальнем Востоке

Россия готова рассмотреть вопрос трудоустройства японцев в Сибири и на Дальнем Востоке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ сказал на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Вообще нам сейчас следует подумать в целом об использовании в случае необходимости, может быть, и части трудового потенциала наших соседей, особенно в малонаселённых районах Сибири и Дальнего Востока. Это могло бы иметь и для нас определённый смысл, и могло бы, может быть, при определённой ситуации быть способом для выхода наших соседей из сложившейся очень сложной ситуации», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что в результате землетрясения, которое произошло в Японии, на сегодняшний день уже погибли и числятся пропавшими без вести более 16 тыс. человек и их количество продолжает расти.

Он отметил, что РФ оказывает различную помощь - в Японию направлены спасатели и гуманитарная помощь.

По его мнению, необходимо подумать о возможности приёма в российские санатории, профилактории групп японских детей и пострадавших из районов для медицинской и психологической реабилитации. Кроме того, РФ готова направить бригады специалистов, имеющих опыт сбора и анализа информации радиационно-дозиметрического свойства, экологического, медицинского характера.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что подразделениям МЧС РФ нужно продолжить постоянный мониторинг радиационного фона на Дальнем Востоке.