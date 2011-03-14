Землетрясение сдвинуло Японию на 20 м восточнее

По оценкам японских сейсмологов, землетрясение в Японии сдвинуло тектоническую платформу, на которой находится страна, на 20 м на восток. Некоторые районы страны, такие, как наиболее пострадавшие от стихии префектуры Иватэ и Фукусима, стали ниже прежнего уровня на 75 см, передает японский телеканал NHK.

Аналитики отмечают, что землетрясение, а также возникшее после этого цунами и аварии на атомных электростанциях (АЭС) нанесли стране с третьей в мире экономикой больший ущерб, чем оценивалось ранее. После землетрясения в г.Кобе в 1995 году, напоминает РосБизнесКонсалтинг, экономика Японии снизилась на 2%.

Если снабжение страны электроэнергией окажется нарушенным в течение долгого периода, выпуск значительной части продукции в Японии будет приостановлен, полагают аналитики. В настоящий момент мировые цены на нефть выше, чем после землетрясения в Кобе - а Япония является одним из основных импортеров "черного золота". Национальная валюта - иена - сейчас дороже, чем в 1995-м, а бюджет государства меньше. Все это может привести к резкому росту налогов в Японии, уверены эксперты.