Повстанцы в Ливии сбили самолет

В районе г. Рас-Лануф на западе Ливии сбит военный самолет, принадлежавший силам, верным режиму Муаммара Каддафи, сообщает радиостанция Europe1. В сообщении подчеркивается, что машина была сбита именно восставшими.

C начала гражданской войны в Ливии войска, сохранившие верность правительству, активно применяли авиацию против сил мятежников. В воздухе они имеют преимущество, так как, по всей видимости, восставшие не смогли захватить исправные военные самолеты, замечает РосБизнесКонсалтинг.

На вооружении ВВС Ливии состояло несколько десятков военных самолетов советского и российского производства. Ряд из них (Миг-21, Миг-23, Су-22М3, Су-24) приспособлены для нанесения ударов по наземным целям.

За г.Рас-Лануф, крупный ливийский нефтяной центр, уже второй день идет упорный бой.