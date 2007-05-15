Главу Всемирного банка признали виновным

09:04, 15 мая 2007
Мир
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Минфину США все равно: этого недостаточно для увольнения

Пол ВУЛФОВИЦ
Глава Всемирного банка Пол ВУЛФОВИЦ признан виновным в нарушении контракта.

Как передает радио «Свобода», об этом говорится в отчете специальной комиссии по этике, которая пришла к выводу, что П.ВУЛФОВИЦ нарушил условия контракта, продвигая по службе и повышая зарплату своей подруге.

Комиссия выразила сомнение в том, что после этого скандала П.ВУЛФОВИЦ может оставаться на посту руководителя Всемирного банка.

Вместе с тем представитель Министерства финансов США заявил, что выводы комиссии недостаточны для увольнения П.ВУЛФОВИЦА.

 

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