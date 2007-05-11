Сербия приняла полномочия председателя Совета Европы
20:40, 11 мая 2007Мир
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Сербия приняла сегодня в Страсбурге полномочия председателя Совета Европы сроком на шесть месяцев.
Как сообщил представитель Совета Европы, в ходе проходившей за закрытыми дверями церемонии сербский министр иностранных дел Вук ДРАШКОВИЧ, который в течение полугода будет возглавлять Комитет министров СЕ, представил программу сербского председательства.
"Сербия придает самую большую важность осуществлению самых высоких европейских норм в Косово, особенно в области прав человека и главенства права", - указывается в документе.
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