В ЕС надеются, что договор с Украиной об ассоциации будет до конца года

Председатель Представительства Европейского Союза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА надеется, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС будет заключено до конца этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Каждый год называется конечная дата - конец года, мы очень надеемся, что именно до конца этого года мы сможем эту работу завершить”, - подчеркнул он.

По словам Ж.ТЕЙШЕЙРЫ, следующий раунд переговоров относительно заключения соглашения об ассоциации состоится в Киеве в начале февраля.

“Мы надеемся, что последующие раунды будут конструктивными, поскольку предыдущий раунд, который состоялся в декабре в Брюсселе, не отвечал нашим ожиданиям”, - добавил он.