Депутаты Европарламента обсудили приговор Ходорковскому и Лебедеву

Подкомитет Европейского парламента по правам человека обсудил в понедельник приговор, вынесенный в Москве бывшим руководителям компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Как сообщает Радио Свобода, выступавшие в дискуссии напомнили, что ЕС ждет от России соблюдения ее международных обязательств в области верховенства права.

Дебаты, в которых, помимо депутатов, участвовали представители правозащитных организаций, эксперты в области права и финансов, отразили неприятие европейской общественностью правовой ситуации в России. Выступавшие отмечали, что приговор и ход процесса резко противоречат заявлениям на самом высоком уровне российского руководства о соблюдении прав человека в России.

Председатель подкомитета, парламентарий от Финляндии Хейди Хаутала указала на то, что суд автоматически выполнил требования обвинения. "Европейский союз очень открыто поддержал белорусскую оппозицию. Разве мы не можем так же открыто поддержать демократическую оппозицию в России? Мы не должны допускать двойных стандартов", - заявила она.

Парламентарии подкомитета призвали рассмотреть возможность введения визовых и экономических санкций против российских чиновников, причастных к такому приговору.

Как пояснил пресс-секретарь одного из депутатов, "приговор по второму делу М.Ходорковского и П.Лебедева сопровождался значительными нарушениями законодательства и прав человека... Санкции - это единственная возможность заставить российские власти соблюдать верховенство закона. Представители Европарламента и других европейских учреждений долго пытались убедить своих российских коллег на словах, но эти дискуссии оказались путем в никуда", - цитирует его "Коммерсант".

"Второй приговор по делу ЮКОСа последовал после гибели Сергея Магнитского и убийства Анны Политковской. Если ничего не предпринимать, будут следующие жертвы. Время тихой дипломатии по отношению к России прошло, пора перейти к действиям", - заявил депутат от партии Христианских демократов Троян Унгуряну (Румыния).

Выводы подкомитета по правам человека могут лечь в основу резолюции предстоящей пленарной сессии Европарламента.