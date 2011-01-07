В США Рождество празднуют атеисты, иудеи и мусульмане

По результатам опроса общественного мнения, проведенного в США компанией Lifeway Research, Рождество становится все менее религиозным праздником. 90% опрошенных американцев празднуют Рождество, являясь либо атеистами, либо приверженцами других конфессий, таких как иудаизм или ислам, передает телеканал ABC News.

Опрос также показал, что Иисус Христос играет все меньшую роль в празднике и постепенно теряет популярность в американской культуре по сравнению с Санта-Клаусом. Кроме того, три четверти участников опроса считают, что Рождество - "в целом" религиозный праздник, однако основное внимание в нем отводится семье.

Из списка 14 Рождественских дел 89% опрошенных считают самым важным подарки. При этом 47% в сочельник ходят в церковь.

Президент Ассоциации атеистов и скептиков Калифорнийской долины Марк Бойд заявил, что празднует Рождество каждый год. "Это праздник, который можно отметить, собравшись всей семьей или с друзьями, и здорово провести время вместе", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.

Дэйл Оквист, старший пастор Народной церкви в северной части калифорнийского города Фресно, считает, что популярность Христа среди американцев повысится, если жители США будут думать о нем не только в рождественский сезон, но также и в остальные 11 месяцев.