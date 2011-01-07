Путин поехал на Рождество в село, где крестили его родителей

Премьер-министр РФ Владимир Путин прибыл на рождественское богослужение в храм Покрова Богородицы, находящийся в селе Тургиново Тверской области, близ которого предки Путина жили с XVII века. Глава правительства занял место среди других прихожан в церкви.

Впервые источники упоминают о деревянной церкви в селе Тургиново в первой половине XVII века, дает справку РИА "Новости", а каменная церковь появилась на этом месте примерно в середине XVIII века.

В 1911 году здесь крестили будущих родителей Путина, которые родом из этих мест и проживали в ближайших деревнях, о чем свидетельствуют записи в архивах Тверской области. В селе также находится старое кладбище, где похоронена бабушка Путина по матери.