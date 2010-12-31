Меркель назвала приговор Ходорковскому политически мотивированным

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила разочарование по поводу исхода судебного процесса над Михаилом Ходорковским и высокой меры наказания бывшему главе российского нефтяного концерна ЮКОС, передает Deutsche Welle.

"Создается впечатление, что в этом деле определенную роль играли политические мотивы. Это противоречит постоянно декларируемому Россией намерению строить правовую систему", - говорится в заявлении Меркель, распространенном федеральным правительством.

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристоф Штегманс (Christoph Steegmans) выразил серьезную озабоченность по поводу приговора Ходорковскому, отметив, что "судебный процесс и мера наказания вызывают серьезные вопросы по поводу соблюдения правовых принципов и являются шагом назад на провозглашенном президентом России Дмитрием Медведевым пути модернизации страны", сообщает агентство dpa. Штегманс предупредил, что федеральное правительство будет внимательно следить за дальнейшим ходом дела.

Министр юстиции ФРГ Забине Лойтхойссер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger) назвала приговор Ходорковскому "явно политически мотивированным". По ее словам, Ходорковский останется в тюрьме еще на долгие годы потому, что для власть имущих в России такой человек, как Ходорковский, остающийся на свободе, является политическим конкурентом. Министр назвала абсолютно неприемлемым то, что Ходорковский был приговорен вновь - на сей раз к 14 годам лишения свободы.

Уполномоченный правительства ФРГ по правам человека Маркус Ленинг (Markus Löning) заявил, что он испытывает шок и возмущение по поводу приговора Михаилу Ходорковскому. "Этот процесс был абсолютно нечестным, - заявил он в интервью Deutsche Welle. - Процесс был лишен рациональной основы и проходил не по правилам правового государства. То, что происходило на суде, не имеет никакого отношения ни к обвинительному приговору, ни к мере наказания. В мыслях я с господином Ходорковским и господином Лебедевым", - подчеркнул Маркус Лёнинг.