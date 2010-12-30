США: приговор Ходорковскому осложнит вступление России в ВТО

Приговор, вынесенный в четверг экс-главе ЮКОСа Ходорковскому, осложнит процедуру вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), куда она пытается попасть уже 17 лет, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США.

"ВТО, как организация, базируется на законах. Большинство стран в мире не рассматривают этот приговор, как демонстрацию торжества принципов правового государства в России. Очевидно, что это повлияет на репутацию России", - cказал представитель Белого дома.

"Это (приговор) не поможет процессу (вступления), это только его осложнит", - подытожил он.