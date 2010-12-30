Экс-президент Израиля признан виновным в изнасилованиях

Экс-президент Израиля Моше Кацав признан виновным в двух изнасилованиях, сообщает NEWSru.co.il. Такое решение было оглашено сегодня в Окружном суде Тель-Авива. Речь идет об эпизодах "дела Кацава", связанных с показаниями пострадавшей "Алеф", работавшей с Кацавом в министерстве туризма.

Председатель процесса судья Джордж Кара объявил, что суд доверяет показаниям "Алеф", а заявления Кацава не вызывают доверия.

Кроме того, суд признал Кацава виновным в сексуальных домогательствах к пострадавшим "Гэй" и "Ламед", а также в принуждении к сексу с использованием служебного положения.

Таким образом, бывший президент Израиля Моше Кацав признан виновным по пяти пунктам обвинения. Ему грозит длительное тюремное заключение.

Очевидно, что после признания Кацава виновным его адвокаты подадут апелляцию в Верховный суд, поэтому говорить об окончании процесса еще рано.