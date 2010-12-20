США не считают результаты выборов в Беларуси легитимными

Госдепартамент США не считает результаты президентских выборов в Беларуси легитимными.

Об этом заявил на пресс-брифинге в понедельник официальный представитель ведомства Филип КРОУЛИ, передает РИА «Новости».

"Мы осуждаем проявления жестокости во время выборов... Особенно мы обеспокоены чрезмерным проявлением силы со стороны властей... И мы не можем считать результаты вчерашних выборов легитимными", - заявил Ф.КРОУЛИ.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО, получив около 80% голосов избирателей.

При этом, по данным ЦИК Беларуси, около 20% избирателей проголосовали досрочно. Кандидаты в президенты Андрей САННИКОВ и Владимир НЕКЛЯЕВ заявили, что досрочное голосование стало одним из механизмов фальсификации результатов выборов, поскольку власть с помощью административного ресурса принуждала трудовые коллективы и студентов принимать участие в досрочном голосовании.

Вечером 19 декабря полиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, в том числе 7 оппозиционных кандидатов в Президенты, трое из которых - Владимир НЕКЛЯЕВ, Николай СТАТКЕВИЧ, Виталий РИМАШЕВСКИЙ – были перед тем избитые силами правопорядка.

Кроме того, 19-20 декабря в Беларуси были задержаны 18 журналистов.

***А.ЛУКАШЕНКО является Президентом Беларуси с 1994 года – с момента введения этой должности в стране.