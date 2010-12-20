Вице-президент США: минюст пытается остановить действия WikiLeaks

Министерство юстиции США пытается остановить публикацию интернет-ресурсом WikiLeaks новых американских секретных документов.

Об этом в воскресенье в интервью телеканалу NBC заявил вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден, не сообщив, однако, подробностей принимаемых мер.

Байден вновь подчеркнул, что публикация WikiLeaks дипломатической переписки нанесла серьёзный ущерб и представляет опасность для карьеры и жизни многих людей по всему миру. По мнению вице-президента, то, чем занимается основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, можно назвать "терроризмом в сфере передовых технологий".

На этой неделе Ассанж был освобожден под залог решением суда в Лондоне, напоминает Радио "Свобода". Его экстрадиции добиваются власти Швеции, где Ассанж обвиняется в сексуальном насилии. Сам он считает обвинения частью кампании по его дискредитации.