Путин уверен, в Великой Отечественной РФ победила бы и без Украины

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявляет, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом В.ПУТИН сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире.

«Теперь по поводу наших отношений с Украиной… Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы побудили, потому что мы страна победителей», - заявил В.ПУТИН, отвечая на вопрос одного из россиян.

По его словам, статистика времен Второй мировой войны показывает, что наибольшие потери понесла именно РСФСР – более 70%. «Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет человеческих и индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», - заявил он.

По словам В.ПУТИНА, это совсем не умаляет значения в общей победе республик бывшего Советского Союза.