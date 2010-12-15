В Москве задержаны 1200 человек, изъяты 200 ножей

В стычках между группами молодежи в Москве 15 декабря пострадали до 30 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

По данным источника агентства в МВД РФ, за различные правонарушения задержали 1207 человек. У задержанных изъяли около 200 ножей, семь единиц травматического оружия, топоры, кастеты, дубинки.

В связи с возможными провокациями со стороны радикально настроенной молодежи милиция продолжает поддерживать повышенный уровень безопасности. Сотрудники милиции будут проявлять повышенное внимание к станциям метро, вокзалам, торговым центрам, площадям. Дополнительные меры безопасности примут в спальных районах, в местах компактного проживания представителей кавказских диаспор.

15 декабря московская милиция ожидала возможных столкновений между русскими националистами и кавказцами на площади у Киевского вокзала, пишет Лента.ру. С утра район был заполнен ОМОНом; днем произошли незначительные стычки. С 18.00 милиция стала рассеивать толпу. Большая группа националистов пыталась перекрыть Большую Дорогомиловскую улицу. СМИ передавали информацию о драках в разных точках города.