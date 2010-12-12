Массовые антикоммунистические акции начались в Кишиневе

В Молдове начались массовые антикоммунистические акции. Сегодня в центре Кишинева с участием более тысячи человек прошел первый из запланированной серии антикоммунистических митингов, организованный гражданским форумом "За Европу", сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Участники акции выступают против возвращения во власть Партии коммунистов Молдовы и создания левоцентристской коалиции Партии коммунистов с Демократической партией Молдовы.

Митингующие заявили, что намерены проводить акции в Кишиневе периодически до создания в парламенте демократической проевропейской правоцентристской коалиции с участием Либерально-демократической, Либеральной и Демократической партий.

Участники митинга в Кишиневе заявили, что по итогам досрочных парламентских выборов от 28 ноября около 60% граждан проголосовали против Партии коммунистов, за партии, входящие в нынешний правящий альянс, призвав Демократическую партию не вступать в альянс с коммунистами и создать правоцентристскую коалицию.

Правящая коалиция в Молдавии должна быть создана до 28 декабря 2010 г. В новый парламент Молдавии прошли четыре партии, при этом Партия коммунистов будет иметь в 101-местном парламенте 42 депутатских мандата, Либерально-демократическая партия - 32, Демократическая партия - 15, Либеральная партия - 12. Возможно формирование левоцентристской коалиции "За Молдову" с участием Партии коммунистов и Демократической партии Молдавии или воссоздание Альянса за европейскую интеграцию с участием Либерально-демократической, Демократической и Либеральной партий.

Создание коалиции зависит от выбора, который сделает Демократическая партия Молдавии.