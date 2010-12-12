Власти России ведут страну к гражданской войне – оппозиционер

Власти России ведут страну к гражданской войне.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на митинге с требованием отставки премьер-министра России Владимира ПУТИНА сказал один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Илья ЯШИН.

«Вчера по Москве и Петербургу прокатились националистические погромы и массовые беспорядки. Причина – коррупция и беззакония, которые пронизывают российскую власть и правоохранительную систему», - сказал оппозиционер.

Он заявил, что “убийцы и бандиты за взятки выходят за свободу, а российские суды – не места для правосудия, а милиция и прокуратура живет по понятием, а не по закону”.

По его словам, все это видит к росту преступности, этническим конфликтам, массовым беспорядкам. “Коррумпированная власть ведет к беспределу и бунту бессмысленному и беспощадному», - подчеркнул он.

«Позор, когда в вместо цивилизованного суда вершит расправу суд Линча, позор когда бьют друг друга за цвет кожи и за изгиб носа. Главный позор, что мы терпим эту гнилую наглую власть воров, которая ведет нашу страну к гражданской войны. Предчувствие гражданской войны висит над Москвой», - заявил И.ЯШИН.

По его словам, гражданам РФ нельзя надеяться на власть и милицию, поскольку никто не поможет.

«Россию от развала, к которому ведет ее В.ПУТИН, можем спасти только мы сами – граждане, для которых свобода, демократия и ответственность не пустой звук. ПУТИНУ плевать на Россию, его родина – Куршавель (французский курорт – УНИАН). Пусть и проваливает в свой Куршавель вместе с олигархами и дружками», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, вчера в центре Москвы российские националисты избили несколько выходцев из Кавказа и Средней Азии. Позже произошли столкновения с ОМОНом.