В Таллинне мародеры грабят магазины (фоторепортаж)

В вечером в пятницу, 27 апреля, после 22 часов поведение разрозненных групп молодежи в центре Таллинна стало более агрессивным. По сообщению пресс-службы Пыхьяской префектуры полиции Эстонии, акты вандализма имели место по всему центру города, группы бесчинствующих правонарушителей били витрины, крушили автомобили и грабили магазины.

В частности, в пятницу поздно вечером толпа разбила и разграбила витрину винного магазина Арарат напротив Дома торговли. Хулиганы устроили погром ряда цветочных киосков на улице Виру в Старом городе, похитив у работающих круглосуточно продавцов розы.

На улице Виру участники волнений напали на магазин Wool&Cotton, полиции удалось задержать на месте преступления четверых правонарушителей. По данным телеканала ТВ3, нападению мародеров подвергся магазин Sportland в центре Таллинна.

Для подавления проявлений вандализма полиция использовала спецсредства. В столкновениях незначительно пострадали двое полицейских.

Имели место несколько столкновений с полицией. На бульваре Каарли в центре Таллинна вандалы закидали полицейских камнями и бутылками. На бульваре Эстония был разграблен алкогольный магазин и пункт обмена валюты. У пруда Шнелли и у Национальной библиотеки вандалы били окна и переворачивали дорожные знаки. Разбиты витрины универмага.

Из города Йыхви на северо-востоке Эстонии также поступила информация об актах вандализма. Как передала полиция, по городу передвигалась группа людей в количестве до 200 человек, которые бьют окна в зданиях и автомобилях. Вместе со стражами порядка ситуацию в городе контролируют помощники полицейских.

По словам наблюдателей, в беспорядках в основном участвуют приезжие из Нарвы. Они настроены агрессивно, скандируют в центре города. Дороги перекрыты, центр города Йыхви разорен. По улицам разъезжают мопеды и мотоциклы, к которым прикреплены российские национальные флаги.

Только лишь в Таллинне более 300 человек были задержаны за участие в массовых беспорядках. Среди них десятки раненых, один в тяжелом состоянии. По данным полиции, многие из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Всего же в пятницу и в субботу взяты под стражу около 500 участников беспорядков.

С утра пятницы и до 2 часов субботы в беспорядках пострадали 60 человек, большинству из которых была оказана первая медицинская помощь. Ранее сообщалось, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Ранения различной степени тяжести получили шесть полицейских.

Корреспондент.net